AKTIENMÄRKTE (13.16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.176,00 +0,08% +11,93% Euro-Stoxx-50 4.014,77 +0,04% +13,01% Stoxx-50 3.392,58 -0,12% +9,15% DAX 15.276,21 -0,02% +11,35% FTSE 6.951,41 +0,19% +7,40% CAC 6.271,46 +0,22% +12,97% Nikkei-225 29.126,23 +0,36% +6,13% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,5% -0,33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,21 62,14 -1,5% -0,93 +25,9% Brent/ICE 65,12 66,11 -1,5% -0,99 +26,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.776,94 1.777,46 -0,0% -0,52 -6,4% Silber (Spot) 26,06 26,02 +0,1% +0,03 -1,3% Platin (Spot) 1.236,75 1.232,28 +0,4% +4,48 +15,5% Kupfer-Future 4,42 4,34 +1,9% +0,08 +25,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Insgesamt dürfte sich der US-Aktienmarkt weiter in Schlagweite der zum Wochenschluss wieder angelaufenen Allzeithochs halten. In den USA läuft die Corona-Impfkampagne weiter auf Hochtouren, doch scheint die Pandemie in anderen Teilen der Welt wieder unbarmherzig zuzuschlagen, was Anleger etwas vorsichtig agieren lässt - gerade angesichts der hohen Bewertungen. So hat die japanische Regierung den Pandemie-Notstand für die Großräume Tokio und Osaka ausgerufen und in Indien gerät die Pandemie immer deutlicher außer Kontrolle. "Das ist ein klarer Stimmungsdämpfer und steigert die Verunsicherung signifikant. Es ist ein Weckruf an Investoren, dass wir es im Laufe des Jahres mit dem großen Risiko eines Wiederaufflackerns von Covid-19 zu tun haben werden", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management mit Blick auf Japan und Indien. Die Erwartung der globalen Konjunkturerholung werde daher etwas auf den Prüfstand gestellt, heißt es von anderer Seite. Auskunft könnte der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für März geben, der noch vor der Startglocke veröffentlicht wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand

22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/MLP SE, Ergebnis 1Q

- DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q

- DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: revidiert -1,2% gg Vm; vorläufig -1,1% gg Vm - BE 15:00 Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: +2,0 Punkte zuvor: -1,0 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im April zwar leicht, blieb damit aber unter der Prognose. Die LBBW erklärt den unerwartet schwachen Anstieg mit der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie und die staatlichen Reaktionen darauf sowie mit Lieferproblemen. Diese Aspekte belasten. Bis zu der Fed-Sitzung dürfte sich der Markt auf Einzelwerte und Geschäftszahlen aus der Berichtssaison konzentrieren. Trotz guter Geschäftszahlen geben Philips um 3,1 Prozent nach. Die Umsatzprognose sei nach oben korrigiert worden, aber die Margenerwartung bleibe unverändert, so Analysten. Mit PostNL geht es um 5,9 Prozent nach oben. Der niederländische Logistiker hat den Gewinnausblick erhöht. Für Atoss geht es nach Zahlenausweis um 2,3 Prozent nach oben. Sowohl Umsatz als auch Marge konnten weiter gesteigert werden. Gut für Hensoldt wird der Einstieg von Leonardo als Ankeraktionär aufgenommen. Hensoldt gewinnen 5,7 Prozent. Aktien von Grenke springen um 5,3 Prozent nach Ankündigung des Datums für die Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses. Wichtiger als das Datum sei die Nachricht, dass er testiert sei, meint ein Händler. Die Aktie notiert aber weiterhin klar unter den Niveaus von vor den Vorwürfen bilanzieller Ungereimtheiten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2090 -0,04% 1,2114 1,2060 -1,0% EUR/JPY 130,37 -0,14% 130,55 130,29 +3,4% EUR/CHF 1,1063 +0,11% 1,1053 1,1042 +2,3% EUR/GBP 0,8697 -0,22% 0,8714 0,8709 -2,6% USD/JPY 107,83 -0,10% 107,77 108,04 +4,4% GBP/USD 1,3901 +0,18% 1,3903 1,3847 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4787 -0,14% 6,4843 6,4920 -0,4% Bitcoin BTC/USD 53.447,00 +12,26% 52.760,50 49.209,00 +84,0%

Bitcoin erholte sich massiv. Mit einem Plus von über 10 Prozent auf etwas unter 53.000 Dollar macht die Kryptowährung einen Großteil der Verluste vom Ausklang der Vorwoche auf unter 48.000 Dollar wieder wett. Auslöser dafür waren die Vermögenssteuerpläne der US-Regierung gewesen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich uneinheitlich gezeigt. Während die meisten Börsen Aufschläge verzeichneten, ging es an den chinesischen Börsen nach unten. Getrübt wurde die Stimmung von der weiter grassierende Corona-Pandemie. In Indien, wo zuletzt täglich Rekordinfektionszahlen gemeldet wurden, ging es mit den Aktienkursen indessen nach oben. Die Kurse waren in der vergangenen Woche bereits gesunken. In Japan legte der Nikkei zu, obwohl die Regierung den Pandemie-Notstand für Tokio und Osaka ausgerufen hatte. Dies kam jedoch nicht überraschend. Aktien von Bahn- und Fluggesellschaften zeigten sich indessen mit einer Erholungsbewegung, nachdem sie in Erwartung von Corona-Restriktionen zuletzt nachgegeben hatten. In Südkorea stützte eine Umfrage, wonach das BIP wieder Wachstum verzeichnen dürfte. Die Aktie des Stahlunternehmens Posco zog nach Vorlage besser als gedacht ausgefallener Zahlen um 2,0 Prozent an, während der Kurs der Handelstochter Posco International nach einem guten Ausblick sogar um 6,1 Prozent zulegte. Hyundai Mipo Dockyard (+9,3%) und Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (+6,7%) profitierten von einer guten Auftragslage der Schiffsbauer. Hongkong zeigte sich im späten Handel mit Abschlägen. Im Wochenverlauf dürfte neben der Entwicklung der Pandemie vor allem die Berichtssaison der Unternehmen relevant werden, erwartete KGI. Auf dem chinesischen Festland verzeichnete der Schanghai-Composite die deutlichsten Abschläge. Abwärts ging es für die Aktien von Stahlproduzenten und aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, die vergangene Woche noch zu den größten Gewinnern gezählt hatten. In Sydney (-0,2%) bremste, dass der Reiseverkehr zwischen Australien und Neuseeland vorerst gestoppt wurde. Westpac gaben nur moderat nach, obwohl die Bank eine Abschreibung mitgeteilt hatte. Unterstützung kam aber von Citi. Immobilienwerte standen unter Abgabedruck, nachdem Analysten vor einem Ende des Häuserpreisbooms gewarnt hatten.

CREDIT

Die Risikoprämien präsentieren sich wenig verändert. Bei der DZ Bank heißt es, die laufende Berichtssaison sowie Spekulationen über eine mögliche Reduzierung der Anleihekäufe durch die EZB im Juni könnten Gründe für die andauernde Zurückhaltung der Anleger sein. Auch die Pläne der US-Regierung zur Einführung einer Kapitalertragssteuer für Spitzenverdiener drückten möglicherweise etwas auf die Stimmung. Der Ifo-Geschäftsklima-Index ist im April weiter gestiegen, wenn auch nicht ganz so stark wie erwartet. Am Nachmittag können die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter noch Akzente setzen, und daneben wirft bereits die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Schatten voraus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE, Shell und Gaspartner planen Leitung für grünen Wasserstoff

Die Planung einer großen Transportleitung für grünen Wasserstoff aus der Nordsee nehmen Gestalt an. Der Energieversorger RWE, der Mineralölkonzern Shell und die Gasnetzbetreiber Gascade und Gasunie haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, ihre Zusammenarbeit im Projekt AquaDuctus zu stärken. Die Leitung soll ab 2035 jährlich bis zu einer Million Tonnen Wasserstoff aus Offshore-Windkraft transportieren, wie Gascade mitteilte. Zunächst ist eine detaillierte Machbarkeitsstudie vorgesehen.

Atoss Software bestätigt nach starkem Auftakt Jahresprognose

Die Atoss Software AG hat im ersten Quartal ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten um 16 Prozent auf 23 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das operative Ergebnis erhöhte sich bei einer EBIT-Marge von 27 Prozent um 21 Prozent auf 6,2 Millionen Euro. Insbesondere das Cloudgeschäft wuchs. Das Ergebnis pro Aktie erhöhte sich zum 31. März 2021 um 21 Prozent auf 0,52 Euro. Das Nettoergebnis legte um 18 Prozent auf 4,1 Millionen Euro zu.

GFT Technologies hebt nach unerwartet gutem Erstquartal Prognose an

GFT Technologies hebt angesichts einer überraschend guten Geschäftsentwicklung zum Jahresauftakt die Prognose an. Der IT-Dienstleister und Softwareentwickler rechnet damit, den Umsatz gegenüber der Schätzung von Anfang März nochmals um 40 Millionen Euro und den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) um weitere 6 Millionen Euro verbessern zu können, wie er Konzern in Stuttgart mitteilte. Die neue Prognose sieht die Einnahmen für 2021 damit bei 520 Millionen und das bereinigte EBITDA bei 56 Millionen Euro. Vor Steuern sollen es 30 Millionen Euro sein.

Grenke will testierten Konzernabschlusses am 21. Mai veröffentlichen

Die Grenke AG will ihren testierten Geschäftsbericht für 2020 am 21. Mai 2021 veröffentlichen. Die Prüfungsgesellschaft KPMG sehe die Erteilung des Testats am 17. Mai vor, teilte das Leasingunternehmen mit, das sich mit Betrugsvorwürfen hatte auseinandersetzen müssen. Grenke hatte deshalb selbst Sonderprüfungen in Auftrag gegeben.

Linux-Anbieter Suse plant Börsengang im zweiten Quartal 2021

Der Linux-Spezialist Suse strebt an die Börse. Der Anbieter von Enterprise-Linux-Betriebssystemen will erstmals im zweiten Quartal in Frankfurt im regulierten Markt notieren, wie das Unternehmen ankündigte. Dabei sollen sowohl neue Aktien als auch Aktien aus dem Bestand des derzeitigen Aktionärs angeboten werden. Mit den neu geschaffenen Aktien will Suse 500 Millionen US-Dollar erlösen. Damit sollen bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückgezahlt werden. Zusätzlich ist die Ausgabe neuer Aktien für die Abwicklung eines Mitarbeiter-Beteiligungsprogramms geplant.

Bristol Myers Squibb verlängert Partnerschaft mit Evotec

Bristol Myers Squibb hat seine Partnerschaft mit Evotec von 2018 auf dem Gebiet des gezielten Proteinabbaus verlängert. Um das Screening zu erweitern und damit die Pipeline der möglichen Wirkstoffkandidaten für die Onkologie zu vergrößern, wird der US-Pharmakonzern dem Hamburger Unternehmen eine Zahlung leisten, wie Evotec mitteilte. Die Höhe der Zahlung werde nicht genannt. Bisher sind aus der Kooperation zwei Projekte hervorgegangen.

Kühne + Nagel wächst rasant

Die Kühne & Nagel International AG hat bei einem zweistelligen Umsatzwachstum den Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Der Logistikkonzern berichtete über ein Umsatzplus von 23 Prozent auf über 6 Milliarden Schweizer Franken, umgerechnet 5,5 Milliarden Euro. Das EBIT legte um 134 Prozent auf 431 Millionen Franken zu, das Nettoergebnis kletterte um 129 Prozent auf 318 Millionen Franken.

Nestle will Vitaminhersteller Bountiful kaufen

Der Nahrungsmittelkonzern Nestle will den amerikanischen Vitaminhersteller Bountiful kaufen. Es würden Gespräche über den teilweisen oder vollständigen Erwerb von The Bountiful Company geführt, teilte Nestle in einer nur aus einem Satz bestehenden Veröffentlichung mit. Damit bestätigten die Schweizer Aussagen von Informanten aus der vergangenen Woche. Diese hatten über die Verhandlungen berichtet. Ein Deal im Volumen eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags könnte kommende Woche unter Dach und Fach sein, hatte es da geheißen.

OMV-Chef Seele gibt Amt des Vorstandsvorsitzenden Mitte 2022 auf

Der Ölkonzern OMV muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef machen. Wie das österreichische Unternehmen mitteilte, wird CEO Rainer Seele die Verlängerungsoption seiner Bestellung um ein weiteres Jahr nicht in Anspruch nehmen. Seine aktuelle Funktionsperiode ende damit automatisch am 30. Juni 2022. Seele ist seit dem 1. Juli 2015 Vorstandsvorsitzender der OMV AG.

Steinhoff will Tochter Pepco in Warschau an die Börse bringen

Steinhoff International plant einen Börsengang des Discounters Pepco Group in Warschau. Dabei sollen ausschließlich Aktien aus dem Besitz der bisherigen Gesellschafter verkauft werden, heißt es in einer Mitteilung des Einzelhandelskonglomerats. Steinhoff selbst will mindestens 15 Prozent der Pepco-Aktien abgeben. Angesprochen sollen neben institutionellen Investoren auch Kleinanleger.

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.