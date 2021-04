DJ Sanofi produziert Moderna-Impfstoff für die USA

Von Peter Loftus

NEW YORK (Dow Jones)--Der Arzneimittelhersteller Sanofi SA hat einen Vertrag unterzeichnet, der die Herstellung von bis zu 200 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna in den USA ab September vorsieht. Das französische Unternehmen Sanofi kündigte an, dass es die Fläschchen abfüllen und die Verpackung des Moderna-Impfstoffs im Sanofi-Werk in Ridgefield fertigstellen wird.

Ein Sprecher von Sanofi sagte, dass die fertigen Dosen des Moderna-Impfstoffs im Rahmen einer Vereinbarung, die bis April 2022 läuft, für die Versorgung der USA bestimmt sind. Die Vereinbarung ist die jüngste Erweiterung der Produktionskapazitäten, um das Angebot zu erhöhen. Es ist auch ein neues Beispiel für die Zusammenarbeit innerhalb der Branche in dem Bemühen, die globale Produktion von Covid-19-Impfstoffen schnell zu erhöhen.

Moderna will bis Ende Juli insgesamt 300 Millionen Dosen seines Covid-19-Impfstoffs für den Einsatz in den USA liefern, was dazu beitragen soll, das Ziel von Präsident Biden zu erreichen, die Mehrheit der amerikanischen Erwachsenen bis zum Sommer zu impfen.

Die Pfizer Inc mit ihrem Partner Biontech SE und Johnson & Johnson liefern ebenfalls Impfstoffdosen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Impfstoffe von Moderna und Pfizer werden in zwei Dosen im Abstand von einigen Wochen verabreicht, während der Impfstoff von J&J eine einzige Dosis benötigt. Da der Beitrag von Sanofi erst im September beginnen soll, könnten die Moderna-Impfdosen, die Sanofi beisteuert, für die Impfung von Kindern unter 18 Jahren verwendet werden, sofern der Impfstoff für sie zugelassen wird, oder für Auffrischungsimpfungen, falls diese zur Aufrechterhaltung der Immunität bei Erwachsenen erforderlich sind. Es ist auch möglich, dass die Kapazitäten von Sanofi für die modifizierten Covid-19-Impfstoffe von Moderna verwendet werden, die auf neuere Varianten des Coronavirus abzielen. Moderna testet einen solchen Impfstoff in einer klinischen Studie und hat gesagt, dass es in der Lage sein könnte, die Zulassung für den Impfstoff im dritten Quartal zu beantragen.

