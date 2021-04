Berlin (ots) - Morgen möchte das Kabinett den deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) beschließen. Darin wird festgelegt, wie die rund 23 Mrd. Euro aus dem EU-Corona-Wiederaufbauprogramm "Next.Generation.EU" für Deutschland verwendet werden sollen. NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger kommentiert den vorliegenden Entwurf:"Es ist eine herbe Enttäuschung, dass die Bundesregierung nicht einmal einen kleinen Teil der EU-Gelder in unser Ökosystem investieren möchte. Und das, obwohl der europäische Rechtsrahmen klare Leitlinien vorgegeben hat und das Umweltministerium gute Vorschläge vorgelegt hat. Besonders enttäuschend: Der NABU und weitere Umweltverbände hatten kaum eine Chance, Stellung zu beziehen. Von einer echten Öffentlichkeitsbeteiligung kann keine Rede sein.Deutschland hat ein enormes Potential für die Renaturierung von Ökosystemen wie Mooren oder naturnahen Wäldern, von denen Natur, Klima und der Mensch profitieren würden. Mit diesem Plan versäumt die Bundesregierung nicht nur dringende Investitionen, um die Artenvielfalt zu schützen. Sie verpasst auch die Chance, die Wirtschaft im Kontext der Klimakrise zukunftsfähig und krisenfest zu machen. Nun hat es die EU-Kommission in der Hand: Sie muss die Pläne noch absegnen und sollte die Bundesregierung dringend dazu auffordern, nachzubessern."Weitere InformationenOffener Brief mehrerer Umweltverbände an die EU Kommission: https://ots.de/JJhXMXNABU-Online-Talk (19. Mai): Ökosysteme wiederherstellen: Wo und wie kann dies in Deutschland gelingen?https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/veranstaltungen/29734.htmlMehr Infos & Pressefotoswww.NABU.de/pressePressekontakt:André Prescher, NABU-Experte für EU-Agrar und Haushaltspolitik,Tel.: +49 (0)1512-8841931, E-Mail: andre.prescher@NABU.deNABU-PressestelleRoland Panter | Julian Bethke | Britta Hennigs | Katrin Jetzlsperger| Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1538 | -1722 | -1534 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6347/4899341