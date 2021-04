Moskau/Berlin (ots) - Die Auslosung fand am 25. April, dem internationalen Tag des Fußballs und der Freundschaft, in einer Online-Zeremonie statt. Die jungen Botschafter des Projektes, Ananya Kamboj aus Indien, Yusuf Moazzam aus Pakistan, Sheqayli Ascencion aus Aruba und Alinur Gabidenuiy aus Kasachstan losten die 32 internationalen Teams aus. Insgesamt wurden acht Gruppen gebildet. Jede Gruppe besteht aus vier Mannschaften, die nach seltenen Tierarten benannt sind. Die Auslosung kann auf YouTube verfolgt werden: https://www.youtube.com/watch?v=1WtKefJnfasDie eF4F 2021 wird auf dem eigens für F4F entwickelten und auf MS Windows, Apple. MacOS, Android und iOS kostenfrei abrufbaren Multiplayer-Simulator "Football for Friendship World" (F4F World) ausgetragen. Jede Mannschaft besteht aus sechs Spielern. Ein Spiel geht 2 mal 3,5 Minuten. Bis 1. Mai können Fußballakademien in der ganzen Welt Mädchen und Jungen im Alter von 12-14 Jahren als Spieler nominieren.Die Vorrundenspiele der eF4F 2021 finden am 27. und 28. Mai statt. Das Finale wird am 29. Mai ausgetragen. Die nationalen Botschafter von F4F treffen sich anlässlich des UEFA-Champions League-Finales am 29.Mai in Istanbul zum "National Ambassador Forum". Dabei werden sie über die Entwicklung des Kinderfußballs diskutieren.Ivan Galayev, 12, junger Teilnehmer aus Lettland: "Liebe Teilnehmer an den Veranstaltungen von F4F 2021. Willkommen in der Welt der neun Werte! Es war für mich eine große Ehre und Freude an der "Football for Friendship eWorld-Championship" 2020 teilzunehmen. Das ist ein idealer Platz, um Freundschaft, Frieden und Begeisterung für den Fußball zu leben. Ich wünsche euch viel Glück und Spaß bei den Spielen 2021. Genießt es!"Über Football for FriendshipF4F besteht seit 2013. Es wird von Gazprom organisiert und von UEFF, FIFA und UNO unterstützt. In den vergangenen acht Spielzeiten haben etwa 15 000 Kinder und Jugendliche aus 211 Ländern und Regionen an dem Programm teilgenommen. Auch im Jahr 2020 wurde "Football for Friendship" pandemiebedingt im Online-Format auf dem eigens für F4F entwickelten Multiplayer-Simulator "Football for Friendship World" (F4F World)ausgetragen.Mehr Informationen:Fotos und Videos für die Medien: http://media.footballforfriendship.comWebseite: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIPWikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_FriendshipTwitter: https://twitter.com/f4fprogrammeSchlagwörter:F4F, Fußball für Freundschaft, Football for Friendship, eSport, eFußball, International Football for Friendship Forum, UEFA, Kinderfußball, Online International Friendship Camp, eF4FPressekontakt:Kunde:AGT Communications AgencyInternational Press CenterMaroseyka str. 3/13101990 Moskau (Russland)T: +7 (495) 624 03 01F: +7 (495) 621 00 60http://www.gazprom-football.comglobal_press@footballforfriendship.comPressekontakt:KaiserCommunication GmbHGlobal Communication EuropePostfach 61 03 6510926 Berlin (Deutschland)+49 (0) 30 845 20 00 0http://www.kaisercommunication.de/info@kaisercommunication.deOriginal-Content von: FOOTBALL FOR FRIENDSHIP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109044/4899329