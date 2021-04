Ab 2040 will Honda weltweit nur noch Elektroautos verkaufen. Die werden teils rein batterieelektrisch, teils mit Brennstoffzellen ausgestattet sein. Ab 2050 will Honda komplett CO2-neutral sein. Der seit dem ersten April 2021 amtierende Honda-Chef Toshihiro Mibe hat am Freitag vor Pressevertretern ein umfassendes Elektrifizierungsprogramm vorgestellt. Über seine gesamte Produktpalette will Honda bis zum Jahr 2050 CO2-neutral werden. Für seine Fahrzeugsparte formuliert Honda weitere ambitionierte Ziele. 2050: Keine Verkehrstoten unter Honda-Beteiligung mehr In einer Übergangsphase, die ...

