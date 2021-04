Die Corona-Pandemie hinterließ ihr Spuren in der Bilanz des Bau-Konzerns Porr. Das laufende Jahr soll "das Jahr werden, das eigentlich schon 2020 sein sollte", so Porr-CEO Karl-Heinz Strauss bei der virtuellen Bilanzpressekonferenz. Er betont: "Wachstumstreiber aller Volkswirtschaften ist die Bauindustrie" - daher blickt man positiv auf 2021. Im abgelaufenen Jahr ging die Produktionsleistung um 6,9 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro zurück, das Ergebnis vor Steuern reduzierte sich von +37,4 Mio. Euro in 2019 auf -51 Mio. Euro, das Konzernergebnis liegt bei -42,4 Mio. Euro (vs. +27,8 Mio. Euro). Die liquiden Mittel wurden mit 583 Mio. Euro auf dem hohen Vorjahresniveau gehalten. Die Nettoverschuldung wurde zum Stichtag um 60,5 Prozent auf 137 Mio. Euro durch Working-Capital-Management ...

