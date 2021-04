Um 11:23 liegt der der ATX TR mit +0.71 Prozent im Plus bei 6385 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 5.37 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +3.26% auf 57 Euro, dahinter Verbund mit +2.21% auf 70.575 Euro und Lenzing mit +1.73% auf 111.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15289 (+0.06%, Ultimo 2020: 13719). Österreichische Post 38 FACC 37 Mayr-Melnhof 32 Palfinger 29 Aktienturnier presented by IRW-Press: Auf Basis der Freitag-Schlusskurse wird bis Mittwoch Schlusskurse das Semifinale gespielt und Donnerstag / Freitag dann das Finale. Im Semi treffen einerseits Wienerberger vs. Palfinger und zum anderen S&T vs. Agrana aufeinander. Blickt man auf den Ranglistenstand nach den bisherigen 6 ...

