Ein Kurzfilm aus dem Weltkriegs-Shooter Medal of Honor hat geschafft, was noch keinem Spielvideo gelang: Er enthielt einen Oscar. Im Film reist eine ehemalige Resistance-Kämpferin nach Deutschland. Der dokumentarische Kurzfilm Colette hat bei den 93. Academy Awards einen Oscar gewonnen. Veröffentlicht wurde er von den Co-Produzenten EA Respawn Entertainment und Oculus Studios letztes Jahr im jüngsten Teil von Medal of Honor: Above and Beyond. Er ist kein Animationsfilm, wie man denken mag, und wurde trotz der VR-Fähigkeiten des Spiels in traditioneller 2D-Technik erstellt. Filmemacher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...