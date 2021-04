Wie zerronnen, so gewonnen - oder so: Nach einem turbulenten Wochenende werden wieder grüne Kerzen am Kryptomarkt gedruckt. Übernehmen die Bullen wieder das Zepter? Von den massiven Abverkäufen zum Wochenende hat sich der Kryptomarkt rasch erholt. Die Gesamtmarktkapitalisierung legt im Tagesvergleich 8,1 Prozentpunkte zu und steigt somit wieder knapp über die Marke von zwei Billionen US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs startet mit einem Tagesplus von 6,7 Prozent ebenfalls unter guten Vorzeichen in die neue Woche. Allein im heutigen, noch jungen Handelsverlauf hat ...

