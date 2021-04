Stück für Stück weitet der Lieferdienst Delivery Hero seine Präsenz auf der ganzen Welt aus und will eine neue Art des Einkaufens etablieren. Denn das DAX-Unternehmen mit Sitz in Berlin ist überzeugt: Das Potenzial des so genannten Q-Commerce-Marktes Quick Commerce) ist enorm. Zudem steht ein wichtiger Termin bevor. Wie eh und je verfolgt Delivery Hero weiter seiner Strategie: Expandieren um jeden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...