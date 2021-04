Wie die OMV mitteilt, wird CEO Rainer Seele die Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr nicht in Anspruch nehmen. Die aktuelle Funktionsperiode endet damit automatisch am 30. Juni 2022. Die Bawag Group weist im 1. Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 74 Mio. Euro (vs. 61 Mio. Euro in 2020) sowie einen Return on Tangible Common Equity von 10,2 Prozent aus. Die Risikokosten beliefen sich auf 29 Mio. Euro. Die CET1 Quote lag bei 14,2 Prozent, ein Anstieg von 20 Basispunkten im Vergleich zum Jahresende 2020. Vontobel bestätigt ams mit "Kaufen" und reduziert das Kursziel von 33,0 auf 27,5 Franken. Die Credit Suisse stuft ams von "Outperform" auf "Underperform" und nimmt das Kursziel von 23,0 auf 13,8 Franken zurück. Barclays reduziert für EVN die Empfehlung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...