Unsere letzte Kommentierung zu den beiden heutigen Protagonisten Nordex und Vestas überschrieben wir noch mit "Das könnte nun brenzlig werden!". Das war am 15.04. Mittlerweile stellt sich ein anderes, deutlich positiveres Bild dar. US-Präsident Biden schärfte zuletzt das Profil in puncto Umwelt- und Klimapolitik. Das beflügelte die "grünen Aktien"; so auch Nordex und Vestas. Bleiben wir zunächst bei der Aktie der dänischen Vestas. Vestas - Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...