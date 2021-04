Köln (ots) - Fußball-Legende Lothar Matthäus wird Experte für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei RTL. Bereits im Juni wird er die letzten Testspiele der DFB-Elf vor der EM gegen Dänemark (2.6.) und Lettland (7.6.) analysieren. Der für ein Jahr geschlossene Vertrag umfasst insgesamt elf Länderspiele der Nationalmannschaft bis Mai 2022.Lothar Matthäus: "Ich freue mich, zukünftig - neben meiner Expertentätigkeit bei Sky - jetzt gemeinsam mit RTL die deutsche Fußballnationalmannschaft im TV begleiten zu dürfen. Wie gewohnt, werde ich die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch, begleiten. Ich hoffe aber, die Mannschaft wird wieder an frühere Erfolge anknüpfen können."Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS: "Ein Weltfußballer und weltklasse Experte begleitet uns und die Mannschaft Richtung Weltmeisterschaft. Das passt perfekt! Wir freuen uns sehr, dass Lothar Matthäus ab Juni unser Team verstärkt und mit seiner großen Expertise und Leidenschaft die spannenden Monate des Übergangs zwischen Jogi Löw und einem neuen Bundestrainer für die Zuschauer:innen analysiert."Lothar Matthäus blickt auf eine außerordentlich erfolgreiche Karriere im Fußball zurück und gilt zurecht als einer der größten deutschen Spieler aller Zeiten. Der Weltmeister (1990) und Europameister (1980) ist mit 150 Auftritten bis heute Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft, feierte mit dem FC Bayern München und Inter Mailand insgesamt acht Ligameisterschaften und konnte mit beiden Vereinen auch den UEFA-Pokal (1991,1996) gewinnen. Das Weltmeisterjahr 1990 krönte Matthäus mit den Auszeichnungen Europas Fußballer des Jahres (Ballon d'Or), Weltfußballer des Jahres (IFFHS) und Weltsportler des Jahres. 1991 erhielt er zudem den damals erstmals verliehenen Titel FIFA-Weltfußballer, den seitdem kein deutscher Fußballer mehr trug. Seit der Saison 2012/13 analysiert Matthäus als TV-Experte für Sky Deutschland die Topspiele der Fußball-Bundesliga, 2017 wurde er als meistzitierter Fußballexperte mit dem deutschen Sportjournalismus-Preis ausgezeichnet.RTL überträgt am 2. und 7. Juni die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Gegen Dänemark (Austragungsort noch offen) und Lettland (in Düsseldorf) bestreitet das DFB-Team um den scheidenden Trainer Joachim Löw die letzten Leistungstests vor der anstehenden Europameisterschaft. RTL hält außerdem die exklusiven TV-Rechte an den Partien der deutschen Nationalmannschaft der Männer im Rahmen der European Qualifiers zur WM 2022 in Katar und zeigt allein in diesem Jahr noch insgesamt neun Spiele des DFB-Teams - und damit alle Länderspiele außerhalb der Europameisterschaft.Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportTel.: 0221 / 456 74100Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deThomas SteuerManager Kommunikation & PR Information/SportTel.: 0221 / 456 74102Mail: thomas.steuer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4899502