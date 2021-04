Zuletzt war es ruhig geworden um Xiaomi. Still und leise hat sich bei der Aktie in den vergangenen Handelswochen eine interessante Konstellation herausgebildet. Nun steht eine Entscheidung an. Unterdessen erwägt der chinesische Technikhersteller laut Insidern in einem ganz wichtigen Bereich ein Investment.Xiaomi zieht in Betracht, sich an einer mindestens 231 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde für Black Sesame Technologies zu beteiligen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte ...

