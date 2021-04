Apple will in den nächsten Jahren kräftig im Heimatland USA investieren.Wie der Konzern mitteilte, plant er über die nächsten fünf Jahre Neuinvestitionen im Volumen von über 430 Milliarden US-Dollar in den USA. Ein Teil davon soll in die Chipentwicklung und die 5G-Technologie fließen.Die Investitionen zögen 20.000 neue Jobs in den USA nach sich, teilte Apple weiter mit. In den Plänen enthalten seien Direktinvestitionen in amerikanische Zulieferer, Datenzentren und Neuproduktionen ...

