Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Aufstieg der Ride-Hailing-Services das Verkehrsaufkommen in Städten nicht ent-, sondern im Gegenteil belastet. Das liest sich nur auf den ersten Blick seltsam. Ride-Hailing-Dienste haben in weiten Teilen der Welt die klassischen Taxi-Dienstleister verdrängt. Die Platzhirsche Uber und Lyft erlauben es nahezu jedermann, sein Privatfahrzeug per App als Transportmittel zu registrieren und dann Passagiere von A nach B zu fahren, die diesen Wunsch wiederum per App geäußert haben. Wie Forscher der interdisziplinär besetzten Gruppe "Future Urban Mobility" (FM)...

