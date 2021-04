DJ MÄRKTE USA/Wall Street wenig verändert erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street deutet sich am Montag wenig Bewegung zum Start an. Der Aktienterminmarkt lässt Technologiewerte mit leichten Verlusten erwarten, während der breitere Gesamtmarkt knapp im Plus eröffnen dürfte. Insgesamt dürfte sich der US-Aktienmarkt weiter in Schlagweite der zum Wochenschluss wieder angelaufenen Allzeithochs halten. In den USA läuft die Corona-Impfkampagne zwar weiter auf Hochtouren, doch scheint die Pandemie in anderen Teilen der Welt wieder zuzuschlagen, was Anleger vorsichtig agieren lässt - gerade angesichts der hohen Bewertungen.

So hat die japanische Regierung den Pandemie-Notstand für die Großräume Tokio und Osaka ausgerufen, in Indien gerät die Pandemie immer deutlicher außer Kontrolle. "Das ist ein klarer Stimmungsdämpfer und steigert die Verunsicherung signifikant. Es ist ein Weckruf an Investoren, dass wir es im Laufe des Jahres mit dem großen Risiko eines Wiederaufflackerns von Covid-19 zu tun haben werden", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management mit Blick auf Japan und Indien.

Die Erwartung der globalen Konjunkturerholung werde daher auf den Prüfstand gestellt, heißt es von anderer Seite. Die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im März haben die Prognosen klar verfehlt und untermauern den skeptischen Blick auf die Aktienbewertungen.

Zweitägige Fed-Sitzung führt zu Vorsicht

Für etwas Zurückhaltung sorgen auch die zur Wochenmitte anstehenden Beschlüsse und Aussagen der US-Notenbank. Zwar dürften sie keine Änderungen an ihrem geldpolitischen Kurs vornehmen, doch angesichts steigender Konjunktur- und Inflationserwartungen bleiben Anleger skeptisch. Die Fed könnte früher als geplant zu einer Straffung gezwungen sein, heißt es.

Unter den Einzelwerten zeigen sich Apple vorbörslich nahezu unverändert. Der Technologiegigant will in den nächsten Jahren kräftig im Heimatland USA investieren. Geplant sind über die nächsten fünf Jahre Neuinvestitionen von über 430 Milliarden Dollar.

Johnson & Johnson ziehen um 0,4 Prozent an. Gesundheitsbehörden verimpfen das Vakzin des Pharmakonzerns wieder, nachdem es dafür von den Überwachungsbehörden erneut grünes Licht gegeben hatte. Albertsons (-2,2%) ist im vierten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Auf bereinigter Basis schnitt die Supermarktkette aber besser als erwartet ab.

Ocugen schießen um 16,6 Prozent hoch. Zum Wochenschluss wurden die Titel der Biopharmagesellschaft ausgesetzt, nachdem das Unternehmen eine Übernahmeofferte erhalten hatte.

Am Rentenmarkt fallen die Notierungen leicht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um rund 2 Basispunkte auf 1,59 Prozent. Händler sprechen von anziehenden Inflationserwartungen im Vorfeld der Fed-Stitzung.

Während sich der US-Dollar am Devisenmarkt kaum bewegt, erholt sich Bitcoin recht deutlich. Der Wechselkurs der Kryptowährung steigt wieder klar über die Marke von 50.000 Dollar. Zuletzt hatten Steuer- und Regulierungssorgen die Kunstwährung belastet. Doch immer mehr Anleger setzen angesichts der globalen Geldflut auf Bitcoin als Inflationsschutz. Der starke Bitcoin-Anstieg steht daher wohl hinter den moderaten Verlusten des Goldpreises.

Die Erdölpreise geben derweil stärker nach. Die Verschärfung der Coronalage mit neuen Beschränkungen in Japan, Indien und anderen Staaten dürfte die Nachfrage nach Rohöl dämpfen, heißt es. Zudem gehen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Montag weiter. Iranisches Erdöl könnte daher schon bald wieder verstärkt auf die Märkte schwappen, heißt es.

