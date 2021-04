DJ Laschet will Modernisierungsjahrzehnt mit Hilfen für Start-ups

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU will die Gründerszene in Deutschland mit einem guten Investitionsklima und einem "bürokratiefreien" ersten Jahr befeuern, erklärte CDU-Chef Armin Laschet. Als Kanzlerkandidat der Unionsparteien wolle er im Bundestagswahlkampf für ein "Modernisierungsjahrzehnt" eintreten. Die Spitzen-Gremien der CDU hatten sich zuvor mit Gästen aus der Start-up-Szene darüber beraten, wie die Rahmenbedingungen in Deutschland verbessert werden können, um Unternehmensgründungen zu erleichtern.

Deutschland sei durch viele Mittelständler groß geworden, die sich vor Jahrzenten gegründet hätten. Heute seien die Start-ups der Mittelstand der Zukunft.

"Wir wollen dieses Modernisierungsjahrzehnt auch zu einem Gründungsjahrzehnt machen mit guten Investitionsbedingungen, mit attraktiven Rahmenbedingungen für Talente und einem zeitgemäßen rechtlichen Rahmen", erklärte Laschet. "Zu den Investitionsbedingungen gehört auch ein Zukunftsfonds, der jungen, innovativen Unternehmen aus Deutschland den Weg in die Weltspitze ebnen kann."

Gäste der Beratungen waren Katharina Jünger, Gründerin des Unternehmens Teleclinic, und Johannes Reck vom Start-up Get your Guide.

Die CDU sprach sich neben einer steuerlichen Förderung von Mitarbeiterbeteiligungen an den Start-ups auch für ein bürokratiefreies Jahr aus.

Durch weniger Bürokratie wolle man eine Gründung "möglichst in ganz kurzer Zeit, ohne viele bürokratische Vorgaben" ermöglichen, so Laschet. "Wenn uns das gelingt, hier ein neues Gründerklima zu schaffen, dann ist das ein Beitrag für die Zeit nach der Pandemie, wenn wir durch wirtschaftliches Wachstum die sozialen, die kulturellen, die haushälterischen Folgen der Pandemie überwinden wollen."

Laschet lehnte auf der Pressekonferenz erneut Steuererhöhung zur Finanzierung der coronabedingten staatlichen Ausgaben ab. Man müsse die Wirtschaft fördern und aus den Schulden herauswachsen, so der CDU-Chef.

