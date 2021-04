DJ PTA-HV: United Labels Aktiengesellschaft: Absage der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung 2021

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Münster (pta038/26.04.2021/15:31) - United Labels Aktiengesellschaft, Münster

WKN 548956 / ISIN DE0005489561

Absage der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung 2021

Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 22. April 2021 für Dienstag, den 1. Juni 2021, um 11.00 Uhr, einberufene ordentliche Hauptversammlung der UNITEDLABELS Aktiengesellschaft wird hiermit abgesagt. Die im Bundesanzeiger am 22. April 2021 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos.

Die ordentliche Hauptversammlung wird in Kürze mit erneuter Bekanntmachung der Einladung im Bundesanzeiger neu einberufen.

Münster, im April 2021

UNITEDLABELS Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: United Labels Aktiengesellschaft Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: United Labels Aktiengesellschaft E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Website: www.unitedlabels.com

ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

