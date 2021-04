Was sich derzeit in Indien abspielt, kann man sich hierzulande wohl kaum vorstellen. Jetzt sind es 352.991 Corona-Neuinfektionen an einem Tag - ein weltweiter Rekordwert. Man kann bei den Bildern aus Indien wohl schon von einem Kollaps des Gesundheitssystems sprechen. So traurig es menschlich ist, aber wir schwenken jetzt rüber zur Wirtschaft. Was hat diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...