DJ Laschet hält Söder für vertrauenswürdigen Wahlkampf-Partner

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet setzt im Wahlkampf auf die Unterstützung von seinem früheren Rivalen um die Unionskanzlerkandidatur. Auf die Frage, ob CSU-Chef Markus Söder trotz andauernder Kritik an ihm noch immer ein vertrauenswürdiger Partner sei, sagte Laschet: "Ja, auf jeden Fall. Wir werden den Wahlkampf zusammen begehen."

Man habe "auch sehr viele Übereinstimmungen" und werde ein gemeinsames Programm für die Bundestagswahlen im Herbst aufstellen, sagte Laschet nach Beratungen der CDU-Spitzengremien.

"Ich freue mich auch sehr, dass Markus Söder auch zugesagt hat, bei der jetzt für uns wichtigen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ebenfalls persönlich mitzukämpfen. Das ist hilfreich", so Laschet mit Blick auf die Landtagswahl im Juni. "Denn da geht es um die Kernfrage: Bleibt das Land regierbar oder sind die Extreme so stark, dass keine neue Regierung gebildet werden kann. In diesem Kampf insbesondere gegen die AfD stehen Markus Söder und ich ganz eng beieinander."

Söder hat nach dem Rückzug seiner Kanzlerkandidatur wiederholt Kritik an Laschet geübt und sich als die bessere Alternative für die Unionsparteien dargestellt. Laschet setzte sich vergangenen Montag gegen Söder durch, nachdem er von den CDU-Parteigremien eine deutliche Unterstützung erhalten hatte. Söder führt in Umfragen deutlich vor Laschet.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 09:36 ET (13:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.