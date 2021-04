Was haben Traumhaus, Medios und Masterflex miteinander zu tun - Auf den ersten Blick wenig, auf den zweiten Blick mehr - und wenn wir uns die Aktien dieser drei Unternehmen mit Jörg Jäger von der Gesellschaft für Finanzkommunikation anschauen, was wir gleich tun, dann noch viel mehr. Es sind nämlich allesamt verborgene Schätze. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag