DJ press1 / Professionelles Pricing ist Ihr Schlüssel zum Erfolg

Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Professionelles Pricing ist Ihr Schlüssel zum Erfolg (press1) - 16. April 2021 - Am Markt durchgesetzte Preiserhöhungen sind sofort ergebniswirksam. Optimieren Sie Preisstrategie, Preismanagement und Pricing für Ihr Unternehmen. Es ist schwierig genug, über Vertriebsmaßnahmen die Profitabilität zu erhöhen. Neben Wachstum und Selektion/Fokus sind realisierte Preiserhöhungen sofort ergebniswirksam. So können Sie durch eine 3%ige Preiserhöhung leicht 30% Ergebnisverbesserung erzielen. Dennoch haben im Industriegeschäft nur wenige Unternehmen die Voraussetzungen geschaffen, um Pricing professionell und erfolgreich zu betreiben. Lesen Sie auf unserer Website von Best Practice Sales [1], was Sie besser machen können, um Ihr Pricing zu optimieren - in der Preisfindung und Preisdurchsetzung - und wie wir von Best Practice Sales Sie unterstützen können. Wenn wir über Pricing / Preisfindung im Industriegeschäft sprechen, dann meinen wir damit nicht das z.B. im Reisegeschäft übliche Yield Management, bei dem die Preise für Übernachtungen und Flüge in Abhängigkeit vom aktuellen Buchungsstand, der Nachfrage und der Zahlungsbereitschaft der Kunden automatisiert angepasst werden. Nachfrage mit der höchsten Zahlungsbereitschaft wird mit der höchsten Priorität bedient, um den Gesamtumsatz zu maximieren. Wir meinen auch nicht das im eCommerce übliche Dynamic Pricing, bei dem je nach Wohnort, Verweildauer oder verwendetem Endgerät Preise angepasst werden - automatisiert und Algorithmus-gesteuert. Wir meinen vielmehr das im Industriegeschäft übliche Vorgehen: Ausschreibungen / RFQs / RFPs [RFP / RFQ = Request for Proposal oder Request for Quotation = formalisierte Anfrage oder Ausschreibung], Anfragen, Kataloggeschäft, Auktionen, Nachbestellungen, Verhandlungen, Nachträge ... mit einer überschaubaren Anzahl Kunden. Darauf liegt unser Fokus im Folgenden ... und vermutlich auch Ihrer. Zudem haben wir auf Kunden und auf der eigenen Seite unterschiedliche Informationsebenen: nicht jeder bei Ihnen und auf Kundenseite kennt alle Konditionen und Verhandlungsergebnisse. ... mehr auf der Website. Best Practice Sales GmbH ist eine auf Vertrieb spezialisierte Unternehmensberatung, die Beratung, Interimmanagement und Fachcoaching anbietet. Fokus ist das B2B Industriegeschäft - Best Practice Vertrieb - Commercial Excellence - Sales Enablement - Sales Transformation. Kontakt Best Practice Sales GmbH Peter Klesse Königsallee 14 40212 Düsseldorf +49 211 13866 211 +49 211 13866 284 mailto:klesse@bpsales.eu https://bpsales.de Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.ADENION_1619443716.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Professionelles Pricing ist Ihr Schlüssel zum Erfolg (jpg, 813 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 10:25 ET (14:25 GMT)