E-Mobilität: Die Lithium-Versorgung entscheidet wer am Ende vorne ist

Der Zugang zu Lithium könnte darüber entscheiden, wer zu den Gewinnern der Elektro-Revolution am Automarkt gehört. Wie gut, dass der Rohstoff in Zukunft auch in Deutschland gefördert werden könnte.

Elektro-Revolution in vollem Gange

Auf der ganzen Welt werden Regulierungen erlassen, die Automobilhersteller dazu verpflichten immer mehr CO2-Abgase einzusparen und den Anteil von Elektrofahrzeugen in ihren Flotten zu erhöhen.

Die Automobilkonzerne haben bereits reagiert und unzählige neue vollelektrisch fahrende Autos oder Hybrid-Fahrzeuge angekündigt, um Pioniere wie Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) einzuholen. Die Elektro-Revolution am Mobilitätsmarkt ist in vollem Gange. Allerdings bleiben viele Fragezeichen.

Damit die Mobilitätswende gelingt braucht es nicht nur viele neue attraktive Elektroautomodelle mit einer großen Reichweite. Die Ladeinfrastruktur muss ebenfalls mithilfe milliardenschwerer Investitionen und Subventionen des Staates aufgebaut werden.

Zudem bleibt die ganz spannende Frage, wo die vielen Batterien und die Rohstoffe für die Vielzahl neuer Elektroautos überhaupt herkommen sollen. Ganz besonders im Fokus bleibt das Leichtmetall Lithium.

Tesla, der Elektroautopionier, hat eine große Modellvielfalt, spielt aber in absoluten Zahlen nur eine kleine Rolle am Automarkt. (Bildquelle: Pressefoto Tesla)

Europas Lithium-Hunger besonders groß

Bei GlobalData schätzt man, dass sich die weltweite Lithium-Nachfrage von 47.300 Tonnen im Jahr 2020 bis 2024 auf 117.400 Tonnen mehr als verdoppeln sollte. Gleichzeitig ist die Gewinnung von Lithium häufig sehr teuer, aufwendig und umweltbelastend. Man denke nur an die Verdampfung ganzer Salzseen in den Anden. Die Austrocknung ganzer Gegenden rund um die Salzseen ist nicht das einzige Problem.

Den vollständigen Artikel lesen ...