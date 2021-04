Mehr Risikolebensversicherungen wegen Corona

Die eigene Endlichkeit ist vielen Menschen im Alltag nicht bewusst. Durch die Corona-Pandemie wurden vielen jedoch das Risiko auch in jungen Jahren sterben zu können vor Augen geführt. Besonders Hauptverdiener in Familien machen sich vor diesem Hintergrund Gedanken um die finanzielle Absicherung für den Fall der Fälle. Grund genug einmal genauer hinzuschauen, auf was es bei einer Risikolebensversicherung ankommt.

Was ist eine Risikolebensversicherung überhaupt?

Der Begriff Lebensversicherung ist vielen geläufig - nur verstehen die meisten darunter die Kapitallebensversicherung. Das ist eine Art Sparvertrag auf Versicherungsbasis. Dieses lange Jahre sehr beliebte Instrument verfügte zum Teil auch über eine Todesfallabsicherung. Kernpunkt war jedoch das Sparen. Vor dem Abschluss solcher Verträge rät die Verbraucherzentrale aufgrund der hohen Kosten ausdrücklich ab.

Die eigenständige Risikolebensversicherung zahlt dagegen nur im Fall des Todes der versicherten Person eine vereinbarte Summe an diejenigen Personen aus, die im Vertrag als Begünstigte genannt sind. Also eigentlich ganz simpel.

Die Risikolebensversicherung ist der einfachste Hinterbliebenenschutz, den es gibt.

Für wen ist die Risikolebensversicherung sinnvoll?

Die Risikolebensversicherung ist der einfachste Hinterbliebenenschutz, den es gibt, denn sie leistet nur im Todesfall. Daher sind die Kosten dafür auch überschaubar. Für Alleinverdiener von Familien oder Paaren ist diese Versicherung die einfachste und sinnvollste Variante des Risikoschutzes.

Ebenfalls sinnvoll ist eine Risikolebensversicherung für Häuslebauer und Eigenheimfinanzierer, denn ein Baukredit durch diese Versicherung natürlich auch abgesichert werden. Viele Banken verlangen sogar eine entsprechende Absicherung.

