Zalando SE

Zalando SE: Veröffentlichung gemäß §§ 43 Abs. 1, Abs. 2, 40 Abs. 1 WpHG



26.04.2021 / 17:46

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Aktieselskabet af 1.2.2017, mit Sitz in Aarhus/Dänemark, hat am 8. April 2021 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der Zalando SE (erneut) überschritten. Die Beteiligung in Höhe von 10,01 % der Stimmrechte (26.111.595 Stimmrechte) ist eine qualifizierte Beteiligung gemäß § 43 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz). Am 26. April 2021 teilt die Aktieselskabet af 1.2.2017 entsprechend wie folgt mit:



- Die Investition wird als langfristige strategische Investition betrachtet.

- Mit Ausnahme möglicher Zukäufe von Stimmrechten, um einer Verwässerung des derzeitigen Anteilsbesitzes entgegenzuwirken, plant Aktieselskabet af 1.2.2017 derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate unmittelbar oder mittelbar weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

- Aktieselskabet af 1.2.2017 hat bereits einen Vertreter im Aufsichtsrat und beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern der Aufsichts-, Verwaltungs- oder Leitungsorgane der Gesellschaft zu nehmen.

- Aktieselskabet af 1.2.2017 strebt derzeit keine wesentlichen Änderungen der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital und die Dividendenpolitik an.



Der Erwerb der Stimmrechte wurde mit Eigenmitteln (100 %) finanziert.



Aarhus/DK, 26. April 2021



Aktieselskabet af 1.2.2017

Fredskovvej

