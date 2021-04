EnBW plant den "größten öffentlichen Schnellladepark Europas". An 52 Ladepunkten sollen Elektroauto-Fahrer mit bis 300 Kilowatt Leistung Strom tanken können. Los geht es Ende 2021. Im Supercharger-Netz von Tesla gilt die Station im kalifornischen Firebaugh als größte Station. Der größte Tesla-Standort in Europa im norwegischen Nebbenes umfasst 44 Supercharger. Mit geplanten 52 Schnellladepunkten könnte der von EnBW geplante Flagship-Ladepark am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen also tatsächlich größter öffentlicher Schnellladepark Europas werden. E-Auto-Schnellladepark...

Den vollständigen Artikel lesen ...