Der USD/JPY könnte in den nächsten Wochen wieder in den Bereich von 107,30 abrutschen, meinen die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir erwarteten, dass der USD am vergangenen Freitag schwächer wird, aber wir waren der Ansicht, dass die wichtige Unterstützung bei 107,65 wahrscheinlich nicht in Gefahr gerät". Der USD stürzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...