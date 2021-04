Der ehemalige Hedgefondsmanager Jim Cramer sieht GameStop nach dem Rücktritt des CEO längst nicht in ruhigerem Fahrwasser. Alles, was nun beim Unternehmen passiere, werde Investor Ryan Cohen verantworten müssen, betont der Marktexperte.? GameStop-Chef hat Abgang angekündigt ? Großinvestor Cohen muss nun mit seiner Vision überzeugen? Cramer sieht Cohen in der VerantwortungObwohl der Chef des angeschlagenen Videospielehändlers GameStop, George Sherman, eine überragende Rendite für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...