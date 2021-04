DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den Grünen / Annalena Baerbock:

"Annalena Baerbock hatte wie (der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat) Martin Schulz einen gelungenen Start. Für den Umzugswagen ins Kanzleramt ist es aber zu früh. In der Politik kann ein Tag eine Ewigkeit sein, und die Menschen entscheiden sich immer später, wem sie ihre Stimmen geben. Will Baerbock Kanzlerin werden, muss sie inhaltlich liefern und dabei in die Mitte rücken. Dort werden in Deutschland die Wahlen gewonnen."