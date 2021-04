EQS Group-Ad-hoc: Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Adval Tech ist gut gerüstet für anhaltende Corona-Krise und Umwälzungen in der Automobilindustrie



27.04.2021 / 07:00 CET/CEST

Niederwangen, 27. April 2021, 7.00 Uhr - Mit einem Reingewinn von 4,3 Mio. CHF und einem EBIT1) von 6,7 Mio. CHF hat sich die Adval Tech Gruppe im ausgesprochen schwierigen Geschäftsjahr 2020 sehr gut gehalten. Wie bereits am 26. März 2021 dargelegt, erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2020 eine Gesamtleistung1) von 140,8 Mio. CHF (Vorjahr: 178,9 Mio. CHF) und einen EBITDA1) von 15,2 Mio. CHF (Vorjahr: 18,4 Mio. CHF). Adval Tech ist gut gerüstet, um die hohe Anzahl von Produktionsanläufen im Jahr 2021 an den verschiedenen Standorten auch unter erschwerten Bedingungen erfolgreich meistern zu können. An der Generalversammlung vom 20. Mai 2021 wird der Verwaltungsrat eine Dividende von 1.35 CHF pro Aktie beantragen. Mit gezielten Massnahmen ist es der Adval Tech Gruppe 2020 gelungen, auch unter den sehr schwierigen Vorzeichen ein positives Jahresergebnis zu erzielen und die Liquidität jederzeit sicherzustellen. Sämtliche neu gewonnenen Projekte hat Adval Tech in der nötigen Qualität, in der vereinbarten Zeit und innerhalb der kalkulierten Kosten abgewickelt. Daneben hat die Gruppe auch neue Aufträge aus der Automobilindustrie gewonnen und gleichzeitig das Technologiegeschäft (Verkauf von Schnelllaufpressen) sowie das Komponentengeschäft für verwandte Anwendungen in der Konsumgüterindustrie und in der Medizintechnik vorangetrieben. Gesamtleistung1)

Die Adval Tech Gruppe erzielte 2020 eine Gesamtleistung1) von 140,8 Mio. CHF (Vorjahr: 178,9 Mio. CHF, -21,3%). Währungsbereinigt lag die Gesamtleistung1) für das Jahr 2020 rund 17% unter dem entsprechenden Vorjahreswert. Den Umsatzrückgang aus dem Verkauf von Komponenten aus der Automobilindustrie konnte Adval Tech zum Teil mit Neuaufträgen aus dem Technologiegeschäft der Adval Tech (Switzerland) AG kompensieren. Erfreulich war auch die Umsatzentwicklung der Adval Tech (Grenchen) AG, die Komponenten für die Medizintechnik und für den Konsumgüterbereich herstellt, sowie der ebenfalls für die Konsumgüterindustrie tätigen Adval Tech (Malaysia) Sdn. Bhd. Profitabilität

Der EBITDA1) (Betriebsgewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern) betrug im Berichtsjahr 15,2 Mio. CHF (Vorjahr: 18,4 Mio. CHF). Die EBITDA-Marge lag bei 10,8% (2019: 10,3%). Der EBIT1) (Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern) belief sich auf 6,7 Mio. CHF (Vorjahr: 10,3 Mio. CHF), was einer EBIT-Marge von 4,8% entspricht (2019: 5,8%). Den grössten Beitrag zum operativen Ergebnis leisteten die Adval Tech (Switzerland) AG, Niederwangen, die Adval Tech (Grenchen) AG und die Adval Tech (Malaysia) Sdn. Bhd. Der Reingewinn für die Gruppe lag 2020 bei 4,3 Mio. CHF (Vorjahr: 8,7 Mio. CHF). Investitionen und Nettoumlaufvermögen

Im Jahr 2020 investierte die Adval Tech Gruppe 3,4 Mio. CHF in Sachanlagen (2019: 8,1 Mio. CHF), beispielsweise für Spritzgiessmaschinen in Mexiko, Stanzpressen in Deutschland und Montage-Anlagen für neue Aufträge in Ungarn. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit belief sich 2020 auf 6,1 Mio. CHF (2019: 4,2 Mio. CHF). Der operative Free Cashflow1) lag bei 3,6 Mio. CHF (2019: -3,8 Mio. CHF). Diese markante Zunahme - trotz Corona - ist hauptsächlich auf den höheren Geldfluss aus Geschäftstätigkeit, auf konsequentes Kostenmanagement und die tieferen Investitionen in Sachanlagen zurückzuführen. Eigenkapitalquote und Dividendenausschüttung

Die Eigenkapitalquote der Adval Tech Gruppe blieb mit 77,8% per Ende 2020 auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Anlässlich der Generalversammlung vom 20. Mai 2021 wird der Verwaltungsrat beantragen, eine Dividende in Höhe von 1.35 CHF pro Aktie auszuschütten. Ausblick

Angesichts der grossen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der umfassenden Umwälzungen in der Automobilindustrie gestaltet sich der Ausblick für das Jahr 2021 äusserst schwierig. Adval Tech rechnet nicht mit einem raschen Ende der Pandemie und geht von weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus. Der Wandel in der Automobilindustrie wird trotz Corona-Pandemie weiter voranschreiten. Adval Tech verfügt über die Kompetenzen und Ressourcen, um diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Die Gruppe hat alle erforderlichen Massnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Krise so gut wie möglich abzufedern, und sie ist bestens gerüstet, um die hohe Anzahl von Produktionsanläufen im Jahr 2021, unter den erschwerten Bedingungen, an den jeweiligen Standorten erfolgreich zu meistern. Auf konkrete Voraussagen für die Gesamtleistung und den EBIT im Jahr 2021 verzichtet die Adval Tech Gruppe. Die wichtigsten Kennzahlen 2020 2019 Veränderung Gesamtleistung1) (Mio. CHF) 140,8 178,9 -21,3% Nettoumsatz (Mio. CHF) 134,9 173,6 -22,3% Betriebsergebnis vor Abschreibungen EBITDA1) (Mio. CHF) 15,2 18,4 -17,7% Betriebsergebnis EBIT1) (Mio. CHF) 6,7 10,3 -34,4% Reingewinn (Mio. CHF) 4,3 8,7 -50,3% Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Mio. CHF) 6,1 4,2 44,1% Anzahl Mitarbeitende per 31.12. 1105 1179 -74 Dividende (CHF) 1.352) 2.70 1)Alternative Performance Kennzahl, siehe Geschäftsbericht 2020, Seite 79

2)Antrag des Verwaltungsrates Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Die Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus Metall und aus Kunststoff. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Aktivitäten, insbesondere in ihrem Hauptzielmarkt, der Automobilindustrie. Als Zulieferer und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage. Medienmitteilung herunterladen

www.advaltech.com/gruppe/investoren/unternehmensnachrichten/ad-hoc-publizitaet Kontakt

Markus Reber, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, markus.reber@advaltech.com

Valeria Poretti, Leiterin Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82 66, valeria.poretti@advaltech.com Geschäftsbericht herunterladen

www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte Agenda

20. Mai 2021, Generalversammlung 2021 (mit beschränktem Teilnehmerkreis)

Ende August 2021, Bekanntgabe der Semesterzahlen 2021 Neben den historischen Informationen enthält diese Medienmitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

