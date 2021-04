Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und es waren eher die etablierten Konzerne, die Erfolge in Nel's ureigener Domäne verbuchen konnten. Handlungsbedarf. Eher gestern als heute. Ohne starke Partner für die Projektkoordination/Engineering(Integration in grosstechnische Anlagen blieb oft nur der zweiten Platz bei den grossen Projekten. Denn die Norweger können keine Erfahrung in Grossprojekten vorweisen. Woher auch - bisher waren Elektrolyseanlagen von 2 MW oder vielleicht 10 MW bereits eine Unternehmensmeldung wert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...