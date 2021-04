Der Bundesrat wird das Rahmenabkommen mit der EU nur unterschreiben, wenn noch Lösungen bei den drei offenen Punkten gefunden werden.Bern - Der Bundesrat wird das Rahmenabkommen mit der EU nur unterschreiben, wenn noch Lösungen bei den drei offenen Punkten - Lohnschutz, staatliche Beihilfen und Unionsbürgerrichtlinie - gefunden werden. Das stellte Bundespräsident Guy Parmelin am Montagabend klar. Es brauche nun Lösungen in den einzelnen Punkten, sagte Parmelin am Montagabend vor den Medien im Berner Bundeshaus.

