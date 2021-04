DGAP-News: Major Precious Metals Corp. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals führt Aktionärsrechteplan ein



27.04.2021 / 07:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Major Precious Metals führt Aktionärsrechteplan ein 27. April 2021 - Vancouver, British Columbia - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) meldet heute, dass es einen Aktionärsrechteplan (der "Plan") eingeführt hat, der allen erforderlichen Genehmigungen der Behörden und der Aktionäre unterliegt.



Der Plan soll sicherstellen, dass die Aktionäre des Unternehmens im Fall eines Übernahmeangebots für die Stammaktien des Unternehmens fair behandelt werden und dass dem Board of Directors und den Aktionären des Unternehmens eine angemessene Zeit gegeben wird, um ein unerwünschtes Übernahmeangebot zu bewerten und, sofern möglich, andere Alternativen in Erwägung zu ziehen, um den Aktionärswert zu maximieren. Der Plan wurde nicht infolge eines tatsächlichen oder bevorstehenden Übernahmeangebots oder eines Angebots einer dritten Partei bezüglich der Übernahme der Kontrolle über das Unternehmen eingeführt. Gemäß dem Plan wird ein Recht (ein "Recht") ausgegeben und an jede zum 26. April 2021 ausstehende Stammaktie der Gesellschaft (das "Datum des Inkrafttretens") gebunden. Mit jeder Stammaktie der Gesellschaft, die nach dem Datum des Inkrafttretens ausgegeben wird, wird ebenfalls ein Recht verbunden. Der Plan ähnelt den kürzlich von mehreren anderen kanadischen Unternehmen verabschiedeten Aktionärsrechtsplänen. Der Plan soll Übernahmeangebote nicht blockieren. Der Plan enthält Bestimmungen zu "Zulässigen Geboten", die verhindern, dass die verwässernden Auswirkungen des Plans wirksam werden, wenn ein Übernahmeangebot über ein Übernahmeangebotsrundschreiben abgegeben wird, das unter anderem mindestens 60 Tage zur Prüfung aufrecht erhalten werden und von einem bestimmten Anteil der Stammaktionäre akzeptiert werden muss, die von unabhängigen Aktionären gehalten werden. Der Plan wird durch eine Akquisition von 20% oder mehr der ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft ausgelöst, die nicht im Rahmen eines zulässigen Angebots erfolgt.



Während der Plan sofort wirksam wird, hat die Gesellschaft beschlossen, den Plan von den Aktionären der Gesellschaft ratifizieren zu lassen. Die Gesellschaft wird innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Datum der Annahme die Bestätigung des Plans durch die Aktionäre beantragen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen des Plans wird in das Rundschreiben mit den Managementinformationen aufgenommen, das den Aktionären im Zusammenhang mit dieser Versammlung zugesandt wird. Eine vollständige Kopie des Plans wird unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sein. Wenn der Plan nicht von den Aktionären genehmigt wird, endet er zusammen mit den ausstehenden Rechten und wird nicht mehr wirksam. Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um unsere neuesten Nachrichten und Updates zu erhalten: https://majorprecious.com/investors/





Im Namen des Board of Directors Major Precious Metals Corp.



Paul Ténière, P.Geo.,

President & Chief Executive Officer

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Tel.: (604) 687-2038

pteniere@majorprecious.com Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um unsere neuesten Nachrichten und Updates zu erhalten: https://majorprecious.com/investors Über Major Precious Metals Corp.



Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden. Major Precious Metals ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu Major Precious Metals finden www.majorprecious.com sowie bei SEDAR unter www.sedar.com. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

27.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de