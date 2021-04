Die Lufthansa wird in dieser Woche am Donnerstag ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Dabei wird der MDAX-Konzern erneut einen hohen Verlust ausweisen. Wann es genau besser wird, steht aktuell noch in den Sternen. Der Vorstand der Kranich-Airline hofft auf eine Erholung im Sommer, die Mehrheit der Analysten ist aber skeptisch.So empfehlen derzeit gerade einmal zwei von 29 Experten, die sich regelmäßig mit der Lufthansa-Aktie befassen, zum Kauf. Fünf Analysten stufen die Papiere ...

