DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Infektion Genesene sollen laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Erleichterungen für Angebote wie Friseurbesuche oder "Click and meet" im Einzelhandel genießen. "Es ist evident, dass Kontaktpersonen ersten Grades, die doppelt geimpft sind, 14 Tage später keine Quarantäne mehr antreten müssen", sagte Merkel nach einer Konferenz mit den Länderchefs. "Und es ist auch klar, dass da, wo als Zugangsberechtigung ... Schnelltests erwartet werden, Geimpfte und Genesene diese Tests nicht beibringen müssen. "Zudem kündigte die Kanzlerin an, dass spätestens im Juni die Impfpriorisierung aufgehoben werden solle. Man gehe davon aus, dass die Erstimpfungen der Prioritätsgruppe 3 im Mai stattfänden, "sodass wir dann spätestens ... ab Juni, aber ich sage noch einmal spätestens, die Priorisierungen aufgeben können". Abhängig sei dies von der Menge des Impfstoffs. "Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann, aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen." Ab Juni nähmen auch die Betriebsärzte verstärkt an den Impfungen teil. Merkel betonte, im zweiten Quartal würden 80 Millionen Impfdosen erwartet. Ob der russische Impfstoff Sputnik V beschafft werde, ließ die Kanzlerin offen, da noch keine Zulassung in der EU erteilt sei. Über die Frage weiterer Erleichterungen für Geimpfte und Genesene, "und welche Grundrechte haben diejenigen, von denen keine Infektionsgefahr ausgeht, wieder", sollen laut Merkel weitere Diskussionen folgen, als deren Ergebnis es eine Verordnung zum Infektionsschutzgesetz geben solle.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Bayer AG, Online-HV

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Synlab AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende L'Oreal SA 4,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 113,0 zuvor: 109,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.304,00 0,05 S&P-500-Indikation 4.191,75 0,08 Nasdaq-100-Indikation 14.039,50 0,07 Nikkei-225 29.069,92 -0,19 Schanghai-Composite 3.419,71 -0,62 +/- Ticks Bund -Future 170,75 -7 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.296,34 0,11 DAX-Future 15.297,00 0,05 XDAX 15.281,92 0,06 MDAX 33.038,00 0,81 TecDAX 3.535,43 0,47 EuroStoxx50 4.020,83 0,19 Stoxx50 3.398,23 0,05 Dow-Jones 33.981,57 -0,18 S&P-500-Index 4.187,62 0,18 Nasdaq-Comp. 14.138,78 0,87 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,82 +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Behauptet - Ein schwächer als gedacht ausgefallener Ifo-Index hatte zeitweise etwas gedrückt. Das Geschäft wurde als zurückhaltend beschrieben vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Trotz guter Geschäftszahlen gaben Philips um 3,6 Prozent nach. Die Umsatzprognose sei nach oben korrigiert worden, aber die Margenerwartung bleibe unverändert, gab Berenberg zu bedenken. Mit PostNL ging es dagegen um 7,7 Prozent nach oben. Der niederländische Logistiker hat den Gewinnausblick für das laufende Jahr erhöht. Kühne + Nagel gaben trotz guter Geschäftszahlen um 2,6 Prozent mit Gewinnmitnahmen ab - die Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 50 Prozent gestiegen.

DAX/MDAX/TECDAX

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Im Handel stellt man sich weiter auf ein zurückhaltendes Geschäft vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch ein. Es wird erwartet, dass die Fed die Geldpolitik und damit auch die monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar bestätigen wird. Ähnlich wie die EZB dürfte die US-Notenbank eine Diskussion um einen Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik zu vermeiden versuchen, erwarten Analysten. Ansonsten steht die Berichtssaison weiter im Fokus. Sie dürfte Bewegung in Einzelaktien bringen. Allerdings geht man im Handel nicht davon aus, dass der DAX vor der Fed-Sitzung aus seiner Seitwärtsspanne ausbrechen wird.

Rückblick: Gut behauptet - Gut für den Rüstungskonzern Hensoldt wurde der Einstieg von Leonardo als Ankeraktionär aufgenommen. Hensoldt gewannen 3,9 Prozent. MTU Aero gewannen 2,9 Prozent und lagen damit mit an der DAX-Spitze. Im Handel wurde auf den Einstieg von Leonardo bei Hensoldt verwiesen. MTU stelle zwar keinen Rüstungskonzern dar, allerdings sei es durchaus vorstellbar, dass sich mit den Hensoldt-Schlagzeilen Konsolidierungsfantasie auch im erweiterten Umfeld bilde, hieß es. Allerdings lag der Luftverkehrssektor insgesamt gut im Markt, was ebenfalls positiv für MTU gewirkt haben dürfte. Lufthansa stiegen 3,9 Prozent. VW gaben 0,9 Prozent nach. Es belasteten Aussagen, wonach die Chipkrise noch stärker als bisher eingepreist bremse. Washtec schlossen nach vorläufigen Erstquartalszahlen mit einem Plus von 4,6 Prozent. Diese fielen über den Erwartungen aus. Aktien von Grenke sprangen um 5 Prozent nach Ankündigung des Datums für die Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses. Zuvor hatte es Vorwürfe bilanzieller Ungereimtheiten gegeben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Stratec-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 5,0 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen rechnet für das erste Quartal 2021 sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBIT mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Zudem wird das Unternehmen für 2021 optimistischer. Für die Aktie von Bastei-Lübbe ging es bei dünnen Umsätzen um 4,0 Prozent nach oben. Die Verlagsgruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 deutlich mehr umgesetzt als erwartet und rechnet nun auch mit einer operativen Ergebnismarge über der Prognose. Gateway Real Estate (-4,0%) rechnet für das laufende mit einem spürbaren Gewinnrückgang.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Vor einer Flut von Unternehmenszahlen in den kommenden Tagen sowie der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch haben sich die Investoren zurückgehalten. Dazu kam, dass sich die Coronavirus-Pandemie in einigen Ländern wieder verschärft, was die Hoffnungen auf eine rasche Konjunkturerholung etwas dämpfte. Die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im März haben die Prognosen klar verfehlt und untermauerten den skeptischen Blick auf die Aktienbewertungen. Apple (+0,3%) will in den nächsten Jahren kräftig in den USA investieren. Johnson & Johnson fielen um 0,8 Prozent, obwohl die Gesundheitsbehörden das Vakzin des Pharmakonzerns wieder verimpfen, nachdem es dafür von den Überwachungsbehörden erneut grünes Licht gegeben hatte. Für die Spotify-Aktie ging es um 4,9 Prozent nach oben. Der Streaming-Dienstleister will in einigen Märkten, darunter in den USA und Großbritannien, die Preise erhöhen.

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen leicht - sie erholten sich aber von den Tiefs nach den schwachen Daten zum Auftragseingang. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 1,0 Basispunkt auf 1,57 Prozent. Händler sprachen von anziehenden Inflationserwartungen vor der Fed-Stitzung.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2073 -0,12% 1,2088 1,2075 -1,2% EUR/JPY 130,70 +0,04% 130,65 130,60 +3,7% EUR/CHF 1,1054 +0,03% 1,1051 1,1050 +2,3% EUR/GBP 0,8691 -0,05% 0,8696 0,8697 -2,7% USD/JPY 108,26 +0,15% 108,10 108,15 +4,8% GBP/USD 1,3893 -0,04% 1,3899 1,3885 +1,7% USD/CNH 6,4807 +0,12% 6,4732 6,4768 -0,3% Bitcoin BTC/USD 53.984,51 1,138 53.377,00 53.547,00 +85,8%

Der Dollar bewegte sich kaum von der Stelle. Dagegen erholte sich der Bitcoin deutlich. Der Wechselkurs der Kryptowährung stieg wieder über die Marke von 50.000 Dollar. Zuletzt hatten Steuer- und Regulierungssorgen die Kunstwährung belastet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,36 61,91 +0,7% 0,45 +28,2% Brent/ICE 66,11 65,65 +0,7% 0,46 +28,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 27, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.