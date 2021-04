Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX dürfte weiter der Schwung fehlenDer DAX dürft zum Start in den Dienstagshandel kaum vom Fleck kommen. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren eine um 0,09 Prozent höhere Eröffnung bei 15.309,70 Punkten. Anleger warten weiterhin auf frische Impulse seitens der Berichtssaison und der Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die sich am Mittwochabend äußern ...

