Exzerpt: Keine neue Prognose von Tesla. UBS erleidet 774 Mio. US-Dollar Verlust mit Archegos. Sixt Umsatz bricht um -32 % ein.Gewinnmitnahmen dominieren heute früh den Handel in Asien. Nach dem schwachen Auftakt der Tech-Berichtssaison in den USA geben heute alle wichtigen Benchmarks in der Region ab. Im Mittelpunkt stehen die Verluste an den chinesischen Börsenplätzen. Die Futures sind dagegen freundlicher. Vor Eröffnung der europäischen Vorbörse liegt der DAX-Future bei 15.315 Punkten, der S&P 500 Future steigt um 0,22 % auf 4.188 Punkte ...

