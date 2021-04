Zürich (awp) - Bei der indonesischen Achiko kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. An der kommenden Generalversammlung vom 26. Mai scheidet John Bing-Tsung Lin aus. Und Jittaporn Wattanaseree verlasse das Advisory Board bereits mit der Veröffentlichung des Jahresergebnisses am 28. April 2021. Wie das Unternehmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...