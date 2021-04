Die Analysten der Credit Suisse haben die Aktien von Apple vor den am 28. April erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2020/21 auf HALTEN mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Wegen stärkerer Umsätze für Mac/iPad und im Bereich Services habe man die Schätzungen für Umsatz und Ergebnis angehoben und liege nun über der Konsensschätzung, so die Banker in einer gestern veröffentlichten Studie. Man rechne zudem mit einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms und der Dividende. (dpa-AFX ...

