TORONTO, 27. April 2021 -Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FSE:2C1) ("Xigem" oder das "Unternehmen"), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote-Wirtschaft, gab heute bekannt, dass es am 13. April 2021 eine Absichtserklärung ("LOI") mit der gewerblichen Bäckerei Baketree Inc. ("Baketree") zur Entwicklung einer Cloud-basierten Technologieplattform auf Basis der unternehmenseigenen iAGENT-Software unterzeichnet hat.

Baketree bedient einige der größten und bekanntesten Lebensmitteleinzelhändler Nordamerikas und bietet Auftragsfertigungsdienste für andere große gewerbliche Bäckereien an. Der Markt für Bäckereiprodukte in den USA wurde im Jahr 2020 auf 94 Milliarden USD geschätzt, wobei für den Weltmarkt bis 2027 eine jährliche Wachstumsrate von 3,9 % erwartet wird.[i]

Xigem wird mit Baketree zusammenarbeiten, um dessen Ressourcen im Außendienst zu verfolgen und seine Teammitglieder auf Kundenanfragen abzustimmen.

"Ein Unternehmen wie Baketree profitiert zusätzlich zu seinen hochwertigen Backwaren davon, dass es auf seine Kunden reagiert und ein komplexes Vertriebsnetzwerk effektiv verwaltet, das Produkte an Tausende von Standorten liefert. Mit iAGENT wollen wir die Fähigkeit von Baketree verbessern, diese Komplexität zu bewältigen", sagte Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem Technologies.

"Unser Geschäft hat sich als Reaktion auf die Veränderungen, die den Lebensmitteleinzelhandel betreffen, rasant entwickelt, wie z. B. ein stärkeres Bewusstsein der Verbraucher für das Nährwertprofil und zuletzt eine Verlagerung hin zum Eigenverbrauch und zur Online-Bestellung von Lebensmitteln", sagte Eric Shtapler, President von Baketree Inc. "Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass unsere Vertriebs- und Serviceteams schnell auf unsere Kunden reagieren und dass wir genau wissen, wo sich unsere Lieferposten befinden. Wir verwenden iAGENT, um unser Wachstum weiter zu steuern, da wir größtenteils mit einem Remote-Modell operieren."

iAgent ist eine in den USA patentierte und in Kanada zum Patent angemeldete Cloud-basierte Technologie im Rahmen des Software-as-a-Service-("SaaS") -Marktes, der bis 2026 weltweit einen Wert von 300 Milliarden Dollar erreichen sollte#_edn2. iAgent bietet Unternehmen die Infrastruktur zur dezentralen Verwaltung ihrer Mitarbeiter, Aktiva und Geschäftstätigkeiten. iAgent kann für Unternehmen maßgeschneidert werden, damit sie Aktiva, Transaktionen, Fulfillment- und Servicezyklen aus der Ferne verfolgen und verwalten können. Gleichzeitig lässt sich iAgent nahtlos in die meisten CRM- und ERP-Systeme integrieren, um den Verbraucher, den Behandlungssuchenden und das Lernerlebnis gewinnbringend zu optimieren.

Gemäß der Absichtserklärung und nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung und dem Abschluss der Anpassung an die Kundenwünsche wird Xigem die iAGENT-Plattform auf SaaS-Basis für eine jährliche Lizenzgebühr an Baketree lizenzieren.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. "iAgent", die patentierte Technologie des Unternehmens, gibt Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.

iAgent ist eine mobile, geo-orientierte Anwendung zur Akquise und Bindung von Kunden. iAgent verbindet in Echtzeit Vertrieb und Service mit Verbrauchern, Behandlungssuchenden und Schülern/Studenten. Für Unternehmen und Einrichtungen kann iAgent so konfiguriert werden, dass Aktiva, Transaktionen, Abwicklungs- und Servicezyklen bei Integration mit den meisten CRM- und ERP-Systemen dezentral nachverfolgt und verwaltet werden können. Konsumenten, Behandlungssuchenden und Schülern/Studenten ermöglicht iAgent die Fernabwicklung und Einbeziehung von Alltagsgütern und Dienstleistungen, die sie anfragen.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Xigem ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Xigem, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (falls zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Xigem der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, angemessen sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen sich einige der Kontrolle von Xigem entziehen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Xigem lehnt jede Absicht ab und hat keine Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben,

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 ext.4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

http://www.xigemtechnologies.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

