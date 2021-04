NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Erwartungen um fast die Hälfte übertroffen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stehe vor allem mit niedrigeren Abschreibungen in Zusammenhang./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 06:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

GB0005405286