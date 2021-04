Neue und junge Firmen sammelten 2020 so viel Risikokapital ein, wie noch in keinem Jahr zuvor - Anzahl der Deals und Höhe der Investitionen: Schweiz jeweils auf Platz 4.Zürich - Weder COVID-19 noch der Brexit haben die Finanzierung von europäischen Startup-Unternehmen ausgebremst. Im Gegenteil: Die Zahl und der Wert der Finanzierungsvereinbarungen erreichten 2020 sogar Rekordwerte. So stieg die Zahl der Finanzierungsrunden auf knapp 6'700 - ein Plus von 58 Prozent gegenüber 2019. Das Finanzierungsvolumen machte einen Sprung um 17 Prozent auf 39 Milliarden Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...