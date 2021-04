Das Fintech-Unternehmen Baufi24 ist Vorreiter bei der Digitalisierung der Customer Journey und zeichnet sich durch neuartige Ansätze in der Lead-Generierung aus.St. Gallen - Der Helvetia Venture Fund investiert in Baufi24, einen deutschen Immobilienfinanzierer. Das Fintech-Unternehmen ist Vorreiter bei der Digitalisierung der Customer Journey und zeichnet sich durch neuartige Ansätze in der Lead-Generierung aus. Mit den zusätzlichen Mitteln wird Baufi24 die Weiterentwicklung der eigenen Technologie vorantreiben und deutschlandweit das Filialnetz ausbauen.

