Ibiza (ots) - Entspannung und Revitalisierung an einem ruhigen Rückzugsort in der Ferne, mit dem Ziel, wieder zu sich selbst zu finden und dabei die kostbare Freiheit zu genießen: Diese Auszeit ist möglich im Laidback Luxury Resort OKU Ibiza. Die neue Lifestyle-Marke eröffnet am 28. Mai 2021 auf der traumhaften Insel Ibiza seinen zweiten Standort und bietet einen hochklassigen Rückzugsort auf den Balearen am Rande der wunderschönen Cala Gracio Bucht und den vielen Stränden in unmittelbarer Nähe.Das stylische Hotel ist der ideale Ausgangspunkt, um in den besonderen Lifestyle Ibizas einzutauchen: Mit seinem japanischen spirituellen Konzept OKU, welches die Bedeutung "innerer Raum" trägt, bietet das OKU Ibiza den perfekten Aufenthalt für einen entspannten und spirituellen Urlaub. Inspiriert von der Natur, der Nachhaltigkeit und dem Lebensstil des "Barfußlebens" kann man mit erstklassiger Verpflegung, Getränken und besonderem Interior-Design herrliche Ausblicke und wohltuende Spa- und Wellnessangebote genießen. Mit ihren natürlichen Farbwelten laden die 189 Suiten und Zimmer, sowie die beeindruckende Privatvilla mit vier Schlafzimmern zum Entspannen ein und der hochwertige Luxus wird abgerundet von dem größten Swimmingpool Ibizas.Durch die Förderung eines Body, Mind & Soul Lebenskonzept, können sich die Hotelgäste die Zeit nehmen, sich auf das eigene Wohlbefinden zu konzentrieren und ihre innere Ruhe zu finden. Bestärkt wird diese Lebensart mit täglich angebotenen und kostenlosen Yoga-Stunden in der Yoga-Shala auf der Dachterrasse. Zudem bietet ein ruhiges Spa mit fünf Behandlungsräumen ein sorgfältig zusammengestelltes Konzept an Behandlungen, das alte Traditionen mit modernen Techniken vereint.Das kulinarische Angebot im OKU Ibiza umfasst zwei Top Restaurants: das Oku Restaurant und "To Kima" unter der Leitung von Executive Chef Mark Vaessen, welcher der ehemaliger Leiter des Sushisamba ist. Bekannt für seine meisterhafte japanische Fusionsküche, hat Vaessen innovative Menüs kreiert, welche die Gäste auf eine kulinarische Reise entführt.Das OKU Ibiza unterstützt die spirituelle Reise auf der traumhaften Insel und macht sie zu etwas ganz besonderem: Mit Reisezielen, die inspirieren, Wellness-Behandlungen, die revitalisieren, und kulinarischen sowie musikalischen Erlebnissen, welche die Sinne anregen, bietet das OKU Ibiza unaufdringlichen Fünf-Sterne-Luxus in faszinierenden Destinationen für den anspruchsvollen Reisenden, der von der Natur und dem lokalen Lebensstil mitgerissen wird.Pressekontakt:Hendrikus Reichert de HeerREICHERT+ COMMUNICATIONS GmbH+49 (0) 30 23 63 83 84okuhotels@reichertplus.comOriginal-Content von: OKU Hotels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155094/4899912