Köln (ots) - Die Amzkey Deutschland GmbH, eine führende TÜV-zertifizierte Amazon Agentur und offizieller Amazon Partner, vergrößert ihre Räumlichkeiten und hat ihren Hauptstandort ab sofort in Köln-Zollstock. Auf über 500 Quadratmetern in der Euronova Loftmeile entsteht Platz für weitere 30 Mitarbeiter, ein Fotostudio für hochwertige Produktbilder und Seminarmöglichkeiten. Der Umzug ist bereits erfolgt."Mit den neuen Räumlichkeiten haben wir die besten Möglichkeiten, unser schnelles Wachstum fortzusetzen. Wir finden die Umgebung hier fantastisch und freuen uns auf die Zukunft in Köln und neue Teammitglieder in unserem expandierenden Unternehmen", sagte Amzkey-Geschäftsführer Nils Kröger.Das große Interesse an Amazon hat auch für die Experten von Amzkey ein starkes Wachstum eingeleitet. Dieser Nachfrage soll mit den neuen Räumlichkeiten Rechnung getragen werden. Das Unternehmen war schon zuvor in Köln ansässig, allerdings mit zwei Standorten. Diese werden nun zusammengelegt und vergrößert. Das Unternehmen hat weitere Standorte in Berlin und Mainz.Das neue Büro von der Amzkey Deutschland GmbH in Zollstockgürtel 65, 50969 Köln, ist ein ehemaliges Hotel, das nun zu einem Bürogebäude für wachsende Unternehmen mit Platzbedarf umgebaut wurde.Über AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon Agentur in Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche Amazon Auftritt verkaufspsychologisch optimiert, dabei erstellt die TÜV-zertifizierte Agentur für Ihre Kunden Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert viele richtlinienkonforme Produktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon Partner. Mehr Informationen: www.amzkey.com.Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherE-Mail: presse@amzkey.comTelefon: +49 (0) 1520 4907120Web: https://www.amzkey.comAmzkey Deutschland GmbHZollstockgürtel 6550969 KölnOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155086/4899911