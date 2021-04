Wie aus den neuesten Updates von The Telegraph, die am späten Montag veröffentlicht wurden, hervorgeht, wird Großbritannien der G7 empfehlen bis Juni Impfpässe einzuführen. Laut der Nachricht betrifft der Zeitplan zunächst das Vereinigte Königreich, die USA, Frankreich, Italien und Deutschland. Der Vorschlag beinhaltet, laut The Telegraph, eine "grüne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...