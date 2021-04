Warten auf Big-Tech und die Fed-Entscheigung. Nach der volatilen Vorwoche ist zum Wochenstart Ruhe in den Dax eingekehrt. Vor einer Reihe wichtiger Geschäftszahlen und der Fed-Entscheidung am Mittwoch haben sich die Anleger in Wartestellung begeben. Folglich zeigte sich der Index kaum bewegt. Zum Handelsschluss notierte der Dax wenig verändert bei 15.296 Zählern. Derzeit fehlt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...