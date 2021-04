Nach einer Verschnaufpause hat die Aktie von Amazon zum Wochenstart kräftig aufgedreht. Der Titel ging mit einem Plus von zwei Prozent auf 3.409 Dollar aus dem Handel und überwand damit eine wichtige psychologische Marke. Die Anleger rechnen offensichtlich mit einer positiven Überraschung bei den Q-Zahlen.Laut den von Bloomberg befragten Analysten wird Amazon am Donnerstag einen Umsatz von 105 Milliarden Dollar erzielen und damit an das brachial starke Weihnachtsquartal anknüpfen. Im Vergleich zum ...

