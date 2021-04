EUR/CHF: Neuer Versuch von Maciej Gaj - 27.04.2021, 07:14 Uhr Das Währungspaar Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF) tendiert noch immer in einem seit Anfang März bestehenden Abwärtstrend und versucht sich in dieser Woche erneut an seiner oberen Trendkanalbegrenzung. Vielleicht gelingt es bullischen Marktteilnehmern diesmal einen Punktsieg zu landen. Nach den Tiefständen aus dem Frühjahr 2020 um 1,0505 CHF hat sich der Euro mittlerweile wieder deutlich erholt und konnte sogar in den markanten Widerstandsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...